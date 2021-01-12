Подозреваемого в получении взятки начальника медслужбы МВД оставили под стражей

Бишкекский городской суд оставил под стражей подозреваемого в вымогательстве взятки начальника медицинской службы МВД Жыргалбека Жакыпова. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека заключил Жыргалбека Жакыпова в СИЗО ГКНБ.

«Известно, что адвокат в жалобе указал, что подозреваемый никуда не может сбежать, поскольку у него на иждивении четверо детей. Возможности воспрепятствовать ведению следствия, по мнению защиты, Жыргалбек Жакыпов также не имеет. Согласно поданной жалобе, заявители сами вынудили его взять деньги, говоря, что это просто благодарность, а он ничего не требовал», — сообщили редакции.

Напомним, при прохождении милиционерами военно-врачебной комиссии выявили коррупционную схему. По версии следствия, руководство управления систематически получало взятки за вынесение положительных медицинских заключений. По факту задержан начальник медицинского управления — председатель военно-врачебной комиссии МВД, полковник милиции Жыргалбек Жакыпов.