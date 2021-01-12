08:53
USD 83.19
EUR 101.39
RUB 1.12
Общество

Заторы из-за маршруток. С водителями провели профилактическую беседу

С водителями маршрутных такси, работающих в Бишкеке, провели профилактическую беседу по соблюдению Правил дорожного движения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, сотрудники УПСМ выехали на конечные остановки общественного транспорта и поговорили с водителями. Милиционеры призвали их строго соблюдать ПДД во избежание заторов и дорожно-транспортных происшествий на дорогах столицы.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что в Бишкеке водители маршруток останавливаются так, что мешают другим участникам движения. Они толпятся в начале остановочных пунктов, создавая заторы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179588/
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
Избили и угрожали ножом. В Бишкеке задержали подозреваемых в нападении
Угрозами отобрал телефон. В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении
Выборы президента. Куда звонить, если выявили нарушения общественного порядка
В Бишкеке задержали водителя BMW с фальшивым госномером
За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 350 нарушений ПДД
В Бишкеке задержали сотрудников ГБР, подозреваемых в избиении жителя столицы
Угрозами отобрал Iphone 7. Подозреваемого в грабеже задержали в Бишкеке
В Бишкеке задержали двоих подозреваемых в избиении жителя столицы
В Бишкеке мужчина кидался на сотрудников милиции и нецензурно их ругал
Ударил ножом в глаз. Подозреваемого в хулиганстве задержали
Популярные новости
В Бишкеке открываются школы и детские сады В Бишкеке открываются школы и детские сады
На&nbsp;площади Ала-Тоо собралось около 500&nbsp;человек. Ждут Садыра Жапарова На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова
Омурбек Бабанов вышел с&nbsp;допроса. Что ему инкриминируют Омурбек Бабанов вышел с допроса. Что ему инкриминируют
ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов
Бизнес
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
12 января, вторник
08:53
Выборы президента. Наблюдатели дали рекомендации ЦИК, кабмину и парламенту Выборы президента. Наблюдатели дали рекомендации ЦИК, к...
08:45
Заторы из-за маршруток. С водителями провели профилактическую беседу
08:33
В селе Чон-Талаа построят корпус школы из легких конструкций
08:18
Член ЦИК считает, что повторных выборов президента осенью не будет
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 января, понедельник
23:49
Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
23:10
Сериал «Секс в большом городе» вернется на экраны
22:37
В Кыргызстане функционирует 15 кризисных центров
22:15
Четыре жителя Иссык-Куля незаконно отстрелили двух горных козлов
21:48
Опоздали немного. Центр образования детей решил купить искусственную елку