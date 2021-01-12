Заторы из-за маршруток. С водителями провели профилактическую беседу

С водителями маршрутных такси, работающих в Бишкеке, провели профилактическую беседу по соблюдению Правил дорожного движения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, сотрудники УПСМ выехали на конечные остановки общественного транспорта и поговорили с водителями. Милиционеры призвали их строго соблюдать ПДД во избежание заторов и дорожно-транспортных происшествий на дорогах столицы.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что в Бишкеке водители маршруток останавливаются так, что мешают другим участникам движения. Они толпятся в начале остановочных пунктов, создавая заторы.