Опоздали немного. Центр образования детей решил купить искусственную елку

Центр образования и воспитания детей в Бишкеке решил приобрести искусственную елку. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявлен сегодня, 11 января. Конкурсные заявки принимаются до 26 января. На приобретение хвойного дерева центр планирует потратить 15 тысяч сомов.

В технической спецификации отмечается, что высота елки должна быть 2,4 метра, она должна просто и быстро собираться и быть высокого качества. Ветки должны быть достаточно «толстые», что позволяет им не гнуться и не прогибаться под тяжестью игрушек, и полностью безопасны для рук — без острых режущих концов проволоки и так далее.