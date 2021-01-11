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Общество

Сериал «Секс в большом городе» вернется на экраны

Стрим-сервис HBO Max начал работу над продолжением «Секса в большом городе» — мини-сериалом, который выйдет под названием «И просто так...» (And Just Like That...). Об этом пишет издание kinopoisk.ru.

По его данным, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся в продолжении в знакомых ролях, но Ким Кэтролл не примет участия в проекте.

Звезды проекта поделились коротким тизером.

Премьера «Секса в большом городе» состоялась на канале HBO в июне 1998 года. Проект просуществовал шесть сезонов и завершился в феврале 2004-го. В центре сюжета — четыре подруги: Кэрри, Миранда, Шарлотта и Саманта. Продолжение покажет, как героини справляются с похожими жизненными проблемами спустя 20 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179552/
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