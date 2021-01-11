20:45
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Общество

Калифорния планирует инвестировать в туризм на Иссык-Куле

Калифорния планирует инвестировать в туризм на Иссык-Куле. Об этом сообщил советник губернатора штата Виталий Кариха на встрече с полпредом в Иссык-Кульской области Эльчибеком Джантаевым.

По словам Виталия Карихи, у Иссык-Кульской области имеется хороший потенциал.

«У Иссык-Кульской области есть потенциал в привлечении туристов по разным направлениям, поэтому руководство штата рассматривает возможность инвестирования в сферу туризма», — сказал он.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в развитии туризма, культуры и образования. Эльчибек Джантаев отметил важность применения опыта штата Калифорния в развитии сельского хозяйства и инноваций в Иссык-Кульской области.

«Для нас важно применение опыта штата Калифорния в сферах культуры, туризма, образования, сельского хозяйства и информационных технологий, которыми он славится. Надеемся на тесное сотрудничество с руководством штата», — подчеркнул полпред.

пресс-службы полпредства Иссык-Кульской области
Фото пресс-службы полпредства Иссык-Кульской области. Калифорния хочет привлечь инвестиции в сектор туризма на Иссык-Куле

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179546/
просмотров: 904
Версия для печати
Материалы по теме
Читатели The New York Times выбрали Кыргызстан лучшим местом для туризма
Тело пропавшего рыбака нашли в Джети-Огузском районе
В Джети-Огузе мужчина упал в воду во время рыбалки и пропал
В Кыргызстане запустили проект для привлечения туристов
Кыргызстан попал в топ-12 рекомендуемых мест для посещения в 2021 году
Появилась 3D-карта туристических достопримечательностей Кыргызстана
Из Министерства иностранных дел России вынесли $1 миллион в коробке из-под водки
Руслан Казакбаев: Проведение выборов повлияет на независимость Кыргызстана
В Кыргызстане официально открылся зимний туристический сезон
В Бишкеке прошел международный фестиваль «Культура народов Северного Кавказа»
Популярные новости
В Бишкеке открываются школы и детские сады В Бишкеке открываются школы и детские сады
На&nbsp;площади Ала-Тоо собралось около 500&nbsp;человек. Ждут Садыра Жапарова На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова
Омурбек Бабанов вышел с&nbsp;допроса. Что ему инкриминируют Омурбек Бабанов вышел с допроса. Что ему инкриминируют
ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов
Бизнес
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
11 января, понедельник
20:40
Ради заселения Марса Илон Маск решил продать все имущество Ради заселения Марса Илон Маск решил продать все имущес...
20:17
Выборы президента и референдум. В кол-центр ГРС поступило 12 тысяч звонков
20:00
Загрязнение воздуха. Столица снова в пятерке самых грязных
19:49
ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
19:47
Калифорния планирует инвестировать в туризм на Иссык-Куле