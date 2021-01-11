Калифорния планирует инвестировать в туризм на Иссык-Куле. Об этом сообщил советник губернатора штата Виталий Кариха на встрече с полпредом в Иссык-Кульской области Эльчибеком Джантаевым.

По словам Виталия Карихи, у Иссык-Кульской области имеется хороший потенциал.

«У Иссык-Кульской области есть потенциал в привлечении туристов по разным направлениям, поэтому руководство штата рассматривает возможность инвестирования в сферу туризма», — сказал он.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в развитии туризма, культуры и образования. Эльчибек Джантаев отметил важность применения опыта штата Калифорния в развитии сельского хозяйства и инноваций в Иссык-Кульской области.

«Для нас важно применение опыта штата Калифорния в сферах культуры, туризма, образования, сельского хозяйства и информационных технологий, которыми он славится. Надеемся на тесное сотрудничество с руководством штата», — подчеркнул полпред.