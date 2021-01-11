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Общество

Министерство образования и науки возвращает учителям квалификационные категории

Министерство образования и науки возвращает учителям квалификационные категории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, с мая планируется начать добровольную аттестацию учителей школ, а завершить ее — к началу нового учебного года.

В Минобразования напомнили, что учителям общеобразовательных организаций за 20 часов урочной работы в неделю установлены ежемесячные надбавки за квалификационную категорию:

  • за высшую — 2 тысячи сомов;
  • за первую — 1,5 тысячи;
  • за вторую — 1 тысяча.

На выплату ежемесячных надбавок за квалификационную категорию к заработной плате учителям общеобразовательных организаций предусмотрено 99,7 миллиона сомов из республиканского бюджета на четыре месяца 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179545/
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