Врач Геннадий Онищенко стал почетным профессором Медакадемии Кыргызстана

Российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко стал почетным профессором Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По ее данным, сегодня надели мантию и вручили диплом о присвоении звания «Почетный профессор КГМА» видному российскому политику и врачу-эпидемиологу, депутату Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Геннадию Онищенко.

Геннадий Григорьевич — уроженец Кыргызстана, является академиком РАМН и РАН, заслуженным врачом России и КР, доктором медицинских наук, профессором. Он работал главным государственным санитарным врачом России, руководителем Роспотребнадзора.

Фото пресс-службы КГМА. Геннадий Онищенко стал почетным профессором Медакадемии

«Велика его заслуга в развитии российско-кыргызских связей в области медицинской науки, практического здравоохранения и подготовки высококвалифицированных врачей», — отметили в КГМА.

Депутат Госдумы осмотрел новое здание конференц-холла, музея вуза и оставил запись в Памятной книге.