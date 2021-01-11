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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Бишкеке изменен график работы кол-центра 118

Время работы кол-центра 118 в Бишкеке сокращено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, решение принято в связи со значительным снижением количества обращений, операторы переведены в ОЦСМ.

Операторы будут консультировать горожан по вопросам коронавируса с 8.00 до 20.00.

В мэрии добавили, что за все время работы кол-центра операторы обработали 124 тысячи 945 обращений, из них заполнены 14 тысяч 732 анкеты с подозрением на COVID-19. Проект «Линия самодиагностики 118» для оказания первичной медицинской консультации запустили в столице с 6 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179536/
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