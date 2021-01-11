В Бишкеке очищают коллекторно-дренажные сети

Сотрудники Бишкекзеленхоза продолжают очистку коллекторно-дренажных сетей (КДС) в Первомайском и Свердловском районах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, очистительные мероприятия сетей проводятся два раза в год.

«Основная работа приходится на жилые массивы Первомайского и Свердловского районов, потому что в них уровень естественных грунтовых вод повышен, русла каналов часто обрастают камышами, появляется заиление», — отметили в муниципалитете.

Основные проблемы для рабочего состояния закрытых коллекторно-дренажных сетей — незаконное подключение к ним местных жителей, которые систематически засоряют их, сливая сточные бытовые отходы. Работу усложняют и самовольная установка ограждений на территории, где расположены дренажные сети, и кража крышек, закрывающих колодцы.

На обслуживании предприятия «Бишкекзеленхоз» находится более 80 километров КДС.

В мэрии убедительно просят горожан не засорять ирригацию, бережно относиться к муниципальному имуществу и уважать труд сотрудников городских служб, ведь ирригация — это полив зеленых насаждений столицы.