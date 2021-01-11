19:10
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Общество

В Бишкеке очищают коллекторно-дренажные сети

Сотрудники Бишкекзеленхоза продолжают очистку коллекторно-дренажных сетей (КДС) в Первомайском и Свердловском районах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, очистительные мероприятия сетей проводятся два раза в год.

«Основная работа приходится на жилые массивы Первомайского и Свердловского районов, потому что в них уровень естественных грунтовых вод повышен, русла каналов часто обрастают камышами, появляется заиление», — отметили в муниципалитете.

Основные проблемы для рабочего состояния закрытых коллекторно-дренажных сетей — незаконное подключение к ним местных жителей, которые систематически засоряют их, сливая сточные бытовые отходы. Работу усложняют и самовольная установка ограждений на территории, где расположены дренажные сети, и кража крышек, закрывающих колодцы.

На обслуживании предприятия «Бишкекзеленхоз» находится более 80 километров КДС.

В мэрии убедительно просят горожан не засорять ирригацию, бережно относиться к муниципальному имуществу и уважать труд сотрудников городских служб, ведь ирригация — это полив зеленых насаждений столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179479/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанам посоветовали обратиться в милицию, чтобы выяснить, кто срубил дерево
Балбак Тулобаев назначил нового директора Бишкекзеленхоза
Глава Бишкекзеленхоза Эльнура Жолдошева уволилась
Городские службы очищают русло реки Ала-Арча от снега и льда
В Бишкеке сегодня стартовал сезон осенней посадки деревьев
Выставка картин и живые выступления: перформанс в Бишкеке от Бишкекзеленхоза
Новое пианино в сквере «Театральный» снова разбили неизвестные
В сквере возле Дома правительства зарезали коня и бросили внутренности
На улице Тыналиева высадят деревья. А пока посеяли газон
Владелец Sierra возмущен: при ремонте тротуара повредили брусчатку около кофейни
Популярные новости
В Бишкеке открываются школы и детские сады В Бишкеке открываются школы и детские сады
На&nbsp;площади Ала-Тоо собралось около 500&nbsp;человек. Ждут Садыра Жапарова На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова
Омурбек Бабанов вышел с&nbsp;допроса. Что ему инкриминируют Омурбек Бабанов вышел с допроса. Что ему инкриминируют
ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов
Бизнес
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
11 января, понедельник
19:02
Выборы президента и референдум. За рубежом проголосовали 13 тысяч 452 избирателя Выборы президента и референдум. За рубежом проголосовал...
18:43
Объявлен конкурс по отбору нацоператора системы отслеживания перевозок
18:37
Госслужащие могут себе позволить отпуск в Дубае. Судья ответила ГКНБ
18:30
12 января: где в регионах отключат свет
18:25
Нарушения госканалов и использование админресурса. Наблюдатели о ходе выборов