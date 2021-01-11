В мире COVID-19 заразились свыше 90,2 миллиона, умерли более 1,9 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 213 тысяч 349. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 90 миллионов 237 тысяч 469 человек. Больше всего зараженных в США (22 миллиона 404 тысячи 481), Индии (10 миллионов 450 тысяч 284), Бразилии (8 миллионов 105 тысяч 790), России (3 миллиона 366 тысяч 715), Великобритании (3 миллиона 1 тысяча 368), Франции (2 миллиона 840 тысяч 864), Турции (2 миллиона 326 тысяч 256), Италии (2 миллиона 276 тысяч 491), Испании (2 миллиона 50 тысяч 360), Германии (1 миллион 929 тысяч 410) и Колумбии (1 миллион 786 тысяч 900).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 49,9 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 906 тысяч 556.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 934 тысяч 605. За трое суток показатель вырос на 36 тысяч 346 человек. В том числе в США скончались 374 тысячи 72, Бразилии — 203 тысячи 100, Индии — 150 тысяч 999, Мексике — 133 тысячи 706, Великобритании — 81 тысяча 567 и Италии — 78 тысяч 755.

В Кыргызстане зарегистрировали 82 тысячи 380 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 209 тысяч 369, Узбекистане — 77 тысяч 572, Таджикистане — 13 тысяч 308.