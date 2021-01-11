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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 80 человек, 286 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 80 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 241 пациент, в больницах — 839.

В том числе 54 человека — в крайне тяжелом состоянии, 232 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (543 человека, или 64,7 процента) оценивают как средней тяжести. Только десять человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 101 человек. В Бишкеке выписаны 57 человек, Оше — нет выписавшихся, Чуйской области — 16, Ошской — 1, Таласской — нет выписавшихся, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 9, Баткенской — 4.

С начала марта выздоровели 78 тысяч 3 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179460/
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