В Кыргызстане за сутки выявили еще 107 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 82 случая, в Оше — нет заболевших, в Чуйской области — 8, Таласской — нет заболевших, Ошской — 2, Нарынской — нет заболевших, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 4.

С марта в республике зарегистрировали 82 тысячи 380 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.