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Общество

Выборы президента и референдум. Реакция соцсетей на результаты

Президентские выборы и референдум завершились. По предварительным результатам больше всего голосов набрал кандидат Садыр Жапаров. В тройке лидеров также Адахан Мадумаров и Бабур Тольбаев.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на предварительные результаты голосования. Часть восприняла новость о победе Садыра Жапарова негативно.

Другая часть, напротив, считает, что выборы прошли честно, без подкупа голосов.

Депутат ЖК Дастан Бекешев также написал в Twitter, что подкупа не было.

— скриншот из Twitter
Фото — скриншот из Twitter. Реакция соцсетей на результаты выборов президента и референдума

Некоторые пользователи соцсетей поблагодарили Атамбаева за то, что бывший глава страны собрал «чимкириков» и дискредитировал парламентскую форму правления.

— скриншот из Twitter
Фото — скриншот из Twitter. Реакция соцсетей на результаты выборов президента и референдума

Есть и те, кто принял победу Садыра Жапарова. И даже поздравил фаворита гонки.

— скриншот из Twitter
Фото — скриншот из Twitter. Реакция соцсетей на результаты выборов президента и референдума

Некоторые пользователи ставят под сомнение данные о явке и в целом результаты выборов. И обращают внимание на низкую явку избирателей.

Журналистка и ведущая Назира Айтбекова сообщила, что вовсе не пошла на выборы, так как считает, что они нелегитимны, и не признает их.

Напомним, что сегодня в республике прошли досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления.

По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента. За президентскую форму правления проголосовали 81,22 процента.

Сведения обновляются в режиме реального времени. Окончательные итоги будут подведены не позднее 20 дней со дня голосования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179435/
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