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Общество

Мелиса Аспекова и Улана Джураева водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца

Активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Мелис Аспеков и Улан Джураев взяты под стражу до 9 марта.

В суде эту информацию подтвердили.

Напомним, что активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали за вымогательство $250 тысяч у должностных лиц ГП «Кыргыз темир жолу». По версии следствия, они угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179394/
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