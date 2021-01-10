Активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Мелис Аспеков и Улан Джураев взяты под стражу до 9 марта.

В суде эту информацию подтвердили.

Напомним, что активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали за вымогательство $250 тысяч у должностных лиц ГП «Кыргыз темир жолу». По версии следствия, они угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства.