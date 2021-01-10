Афиша Бишкека на неделю: выставки, «Щелкунчик» и кинопремьеры

12-15 января. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

11-15 января. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (на проспекте Манаса), 10.00-19.00.

18 декабря — 15 января. Выставка «Восточные напевы»

В экспозиции представлены более 30 живописных работ известных художников: Алмаза Шаршекеева, Сансыза Мирзираимова, Нурбека Матаева и Чынгыза Ормонбекова. Представлены работы от цветочных натюрмортов и декоративных композиций до абстрактных полотен и сюрреалистических картин, наполненных символизмом. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.

24 декабря — 24 января. Выставка «Новый соцреализм»

На выставке свои работы представят участники стипендиального проекта Tolon Museum Нюргуяна Иннокентьева, Омуркул уулу Базаркул, Саркын Сооронбаев, Бухрамжан Темиров, Таалай Усубалиев, а также приглашенные художники Таалай Курманов и Сансыз Мирзираимов.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

3-31 января. Выставка «Впечатление»

Работы художниц Киры Асанбековой и Айкерим Муканбетовой созданы за это лето, за прогулкой и поиском мотивов. Здесь вы найдете работы разных жанров, авторские работы и репродукции известных художников. Кафе Chicken Star, 11.00-00.00.

2-31 января. Выставка динозавров-роботов

Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки.

Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00.

13 января. Балет «Щелкунчик»

В основе балета Петра Чайковского лежит одноименная сказка Гофмана. Постановка 1990 года. Спектакль восстановлен в 2014 году.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

14 января. Кинопремьеры

«Небеса подождут» (драма). Штеффи всего 16, ее жизнь только начинается: первая любовь, выпускной, поездка с классом в Париж. Но после неожиданного вердикта врачей все это придется отменить: Штеффи ждет серьезное лечение в больнице. Однако жизнь у человека всего одна, и молодость тоже дается один раз. Как быть, если ты еще ничего толком не успел попробовать в этой жизни?

«Заклятье: Другая сторона» (ужасы). Когда отец семейства уезжает в командировку, в доме начинает происходит нечто жуткое. Семилетний Лукас заводит дружбу с мальчиком-ровесником с «другой стороны», который боится Существа из подвала. Когда Лукас исчезает, его мачехе придется проникнуть в мир мертвых и разгадать заклятье «другой стороны».