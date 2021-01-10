Хотят учиться. Не все иностранные студенты-медики за онлайн-обучение

Не все иностранные студенты-медики за онлайн-обучение. Об этом говорится в заявлении, присланном в 24.kg учащимися вузов.

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По их данным, знания, полученные в онлайн-режиме, не признаются в их родных странах.

Они просят разрешить иностранным студентам вернуться в Кыргызстан и возобновить обучение в офлайн-режиме.

По мнению авторов заявления, те, кто хочет продолжить обучение онлайн, — либо не хотят учиться, либо хотят сэкономить, а не стать хорошим врачом.

Напомним, ранее иностранные студенты-медики обратились с просьбой сохранить онлайн-классы и на весь февральский семестр 2021 года.