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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 74 человека, 298 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 74 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 225 пациентов, в больницах — 849.

В том числе 47 человек — в крайне тяжелом состоянии, 251 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (542 человека, или 63,8 процента) оценивают как средней тяжести. Только девять человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 151 человек. В Бишкеке выписаны 56 человек, Оше — 7, Чуйской области — 39, Ошской — 2, Таласской — 2, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 7.

С начала марта выздоровели 77 тысяч 902 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179279/
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