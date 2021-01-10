В Кыргызстане за сутки выявили еще 135 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 68 случаев, в Оше — нет заболевших, в Чуйской области — 22, Таласской — 4, Ошской — 8, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 21, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 5.

С марта в республике зарегистрировали 82 тысячи 273 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.