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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 135 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 82 273

В Кыргызстане за сутки выявили еще 135 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 68 случаев, в Оше — нет заболевших, в Чуйской области — 22, Таласской — 4, Ошской — 8, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 21, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 5.

С марта в республике зарегистрировали 82 тысячи 273 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179276/
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