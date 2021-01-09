Заразившиеся COVID-19 медики из Тогуз-Торо не могут получить компенсации

Медицинские работники Тогуз-Тороузского района Джалал-Абадской области, заразившиеся COVID-19, пожаловались, что до сих пор не могут получить компенсации. Об этом 24.kg рассказала медик Айчурок Кыдыршаева.

По ее словам, девять медицинских работников Тогуз-Тороузского районного ЦОВП, работавшие в первых рядах во время пандемии, заболели тяжелой формой коронавируса (лабораторно подтверждены ПЦР-анализы) и подали все нужные документы для получения обещанных 200 тысяч сомов.

«Оказывается, директор нашего ЦОВП выборочно содействовал в получении компенсаций своим приближенным медработникам, работавшим при вспышке COVID-19, а остальным по всяким причинам отказали в выплате компенсаций, хотя все документы подавались по перечню», — говорит врач.

Медикам, заразившимся COVID-19 во время работы, положена компенсация в размере 200 тысяч сомов. Выплата компенсации возможна только после того, как специальная комиссия расследует, где и каким образом заразился медицинский работник.

Координатор Министерства здравоохранения в Джалал-Абадской области Замира Орунбаева рассказала 24.kg, что из Тогуз-Тороузского районного ЦОВП на получение компенсации подали заявку 19 медиков.

«Для одной организации это очень большая цифра. Например, в областной больнице из 400 медиков 60 процентов заразились коронавирусом. Нельзя же всем обращаться за компенсацией. Поэтому такие моменты рассматривает спецкомиссия. Из 19 обращений из Тогуз-Торо решено утвердить 10. Те, кому отказали, сейчас выражают свое недовольство», — заключила Замира Орунбаева.