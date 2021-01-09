В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 94 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 232 пациента, в больницах — 862.

В том числе 53 человека — в крайне тяжелом состоянии, 247 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (553 человек, или 64,1 процента) оценивают как средней тяжести. Только девять человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 147 человек. В Бишкеке выписаны 69 человек, Оше — 6, Чуйской области — 49, Ошской — 11, Таласской — 1, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 45, Джалал-Абадской — 15, Баткенской — 4.

С начала марта выздоровели 77 тысяч 751 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.