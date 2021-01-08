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Общество

Отключение света. В энергосистеме Узбекистана отключился энергоблок

В 19.03 в энергосистеме Узбекистана аварийно отключился энергоблок 400 мегаватт. Об этом сообщили в ОАО «Национальная энергетическая сеть Кыргызстана».

«Для исключения наброса мощности на транзитные высоковольтные линии 500 киловольт сечения «Север — Юг» единой энергосистемы Казахстана сработала противоаварийная автоматика с отключением потребителей объединенной энергосистемы Центральной Азии. В том числе произошло отключение по северу энергосистемы КР. В 19.16 все потребители были включены», — рассказали в НЭСК.

«Отключение потребителей противоаварийной автоматикой позволило предотвратить отделение объединенной энергосистемы Центральной Азии на изолированную работу с большим дефицитом мощности и снижением частоты, что произошло 5 января 2021 года», — заключили в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179223/
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