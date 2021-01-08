Председатель ЦИК сообщила, куда могут сообщить о нарушениях наблюдатели

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова встретилась с миссией международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

В ходе встречи глава Центризбиркома рассказала, что в настоящий момент поступило 75 сигналов о нарушениях законодательства во время предвыборной гонки. Во время предыдущего голосования (выборов в парламент в октябре 2020 года) было зафиксировано 460 сигналов о нарушениях.

«Не все сигналы подтвердились, но ситуация была более острой. Поэтому сейчас ведется работа в новом формате. Мы предложили наблюдателям посещать координационную группу в течение всего дня голосования и обратиться с жалобой, если будут зафиксированы нарушения», — сказала Нуржан Шайлдабекова.