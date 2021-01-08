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Общество

Кыргызстан запросил у Пакистана список студентов, не сдавших экзамен

Кыргызстан запросил у Пакистана пофамильный список студентов, не сдавших экзамен на родине. Об этом в Twitter написала вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

«Зачем нам частные медицинские вузы, которые принимают иностранных студентов, но не хотят соответствовать необходимым критериям обучения?» — задалась вопросом она.

Сотни врачей и студентов-медиков протестуют в столице Пакистана Исламабаде, призывая правительство признать дипломы, полученные в Узбекистане и Кыргызстане.

Ранее стало известно о включении Пакистаном всех вузов КР, готовящих медицинских специалистов, в черный список. Их не рекомендовали для поступления. Причиной стало то, что 90 процентов пакистанцев — выпускников вузов Кыргызстана не могут сдать обязательный экзамен в Пакистанском медицинском совете и их дипломы на родине не признают. Позже Пакистан вывел из списка четыре наших медвуза. В зеленый список включили КГМА, КРСУ, ОшГУ и Международную высшую школу медицины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179212/
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