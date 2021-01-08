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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 88 миллионов, умерли более 1,8 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 867 тысяч 148. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 88 миллионов 24 тысячи 120 человек. Больше всего зараженных в США (21 миллион 574 тысячи 73), Индии (10 миллионов 395 тысяч 278), Бразилии (7 миллионов 961 тысяча 673), России (3 миллиона 297 тысяч 833), Великобритании (2 миллиона 898 тысяч 52), Франции (2 миллиона 763 тысячи 370), Турции (2 миллиона 296 тысяч 102), Италии (2 миллиона 220 тысяч 361), Испании (2 миллиона 24 тысячи 904), Германии (1 миллион 886 тысяч 561) и Колумбии (1 миллион 737 тысяч 347).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 49 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 339 тысяч 692.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 898 тысяч 259. За сутки показатель вырос на 16 тысяч 208 человек. В том числе в США скончались 365 тысяч 174, Бразилии — 200 тысяч 498, Индии — 150 тысяч 336, Мексике — 131 тысяча 31, Великобритании — 78 тысяч 632 и Италии — 77 тысяч 291.

В Кыргызстане зарегистрировали 81 тысячу 991 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 205 тысяч 840, Узбекистане — 77 тысяч 412, Таджикистане — 13 тысяч 305.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179168/
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