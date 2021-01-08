В Кыргызстане за сутки выявили еще 165 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 77 случаев, Чуйской области — 21, Таласской — 3, Ошской — 16, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 24, Джалал-Абадской — 17, Баткенской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 81 тысячу 991 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.