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Общество
Сюжет: COVID-19

Создан прибор, который определяет у человека COVID-19 за 10 секунд

Ученые из Турции создали прибор, позволяющий диагностировать коронавирус за 10 секунд. Об этом сообщается на портале Билькентского университета.

Прибор, который назвали Diagnovir, может определять наличие коронавируса по образцам слюны. Взятую у человека пробу смешивают с особым раствором, после чего помещают ее на чип нахождения патогенов. В случае присутствия патогена оптическая система изменяет цвет свечения. Весь процесс анализа занимает не больше 10 секунд.

По словам разработчиков, прибор обладает точностью 99 процентов. Он был разработан за семь месяцев  и в будущем сможет определять не только коронавирус, но и другие патогены. Технологию хотят запатентовать. Известно, что сейчас осуществляется сертификация и аккредитация прибора. Это позволит в будущем продавать его на внутреннем и международном рынках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179144/
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