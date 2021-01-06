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Общество

Минздрав поможет бросить курить. Куда можно позвонить за помощью и консультацией

В Минздраве рассказали, куда может позвонить любой гражданин, желающий бросить курить.

По данным ведомства, в стране действует номер Национальной телефонной линии помощи по прекращению курения 2103.

«Врачи поддержат желающих отказаться от употребления табачных, никотиновых изделий, предоставят психологическую консультацию для отказа от табака. Наша служба поддержки поможет укрепить здоровье, спасти жизни людей и сэкономить деньги. Звонок бесплатный для всех абонентов мобильных операторов Кыргызстана», — проинформировали в Минздраве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179084/
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