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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Сможет ли Кыргызстан противостоять новому штамму и когда будет вакцина

Почему в Кыргызстане отмечается спад заражения коронавирусной инфекцией и пневмонией, есть ли в республике британский штамм, будут ли прививать население — об этом 24.kg рассказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

— ВОЗ сообщила, что британский штамм выявлен уже в 41 стране. У нас он еще не зарегистрирован?

— В настоящее время мутированного COVID-19 у нас нет. Мы из всех ПЦР-анализов, которые берем ежедневно, 5 процентов отправляем в нашу лабораторию на исследование генотипа. Кроме того, образцы направляем в Россию, Голландию на подтверждение.

Мутированный штамм выявили недавно, пока симптоматика и лечение одинаковые. Но у него заразность выше, и он быстрее передается. Мы уже готовимся к возможному его появлению у нас, изучаем опыт других государств.

— Ограничительные меры не будете рекомендовать? На новогодние праздники многие кыргызстанцы ездили в ту же Саудовскую Аравию, где новый штамм уже выявлен.

— В аэропорту, самолетах будут раздавать анкеты, которые будут заполнять пассажиры, чтобы в случае выявления нового штамма мы могли отследить контакты. Карантина или закрытия рейсов не будет.

— В связи с новым штаммом будет пересмотрен протокол лечения? И что с пятой версией руководства, которую ранее Минздрав планировал принять?

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— Пятую версию разрабатывали с учетом ожидаемого роста ОРВИ и гриппа. Но пока его не отмечается в том числе благодаря профилактической вакцинации. Поэтому необходимости менять четвертый протокол и внедрять новый нет. Что касается нового штамма, уже собрали ученых, чтобы анализировали данные из Англии, Европы, как они лечат, какая идет симптоматика. Группа уже начала эту работу.

— Вы уже отметили проведенную вакцинацию против гриппа, а что с прививками от COVID-19? Закладываются ли средства на их приобретение?

— Мы входим в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации GAVI — инициативу COVAX, которая нам даст бесплатно 1,2 миллиона доз вакцины. Какой именно, будет решаться 15 января на большой конференции. Из восьми видов, включенных в инициативу, мы должны будем выбрать одну наиболее приемлемую для нашей страны. Например, Pfizer необходимо хранить при температуре −70 градусов. Чтобы создать такие условия, необходимы средства, которых у государства нет. У «Спутника-V» — 17-18 градусов мороза, «Вектора» — до +2 градусов. Но их в перечне инициативы нет.

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Когда был в Москве, договорились с министром здравоохранения, что они помогут. Написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о выделении 500 тысяч доз российской вакцины. Как профессор, клиницист знаю, что осложнений ни от «Спутника», ни от «Вектора» нет. Сейчас идет массовая вакцинация в России. Думаю, что к тому времени, когда получим, уже может завершиться четвертая стадия испытания.

— Во время вашего визита в Москву также поднимался вопрос о возможном производстве российской вакцины «Спутник-V» на территории Кыргызстана. На какой стадии переговоры?

— Они еще продолжаются. У нас не только с вакциной от COVID-19 проблема. Кыргызстан также нуждается в вакцинах против гриппа, пневмококка, гепатита, других заболеваний. Мы их закупаем, но из-за ограниченности бюджета не можем покрыть всю потребность населения. Поэтому решили пойти другим путем. Многие государства продают не только готовые вакцины, но и субстрат. Он и стоит дешевле, и везти его проще. Если мы наладим розлив, то в последующем проблемы с вакцинацией населения не будет. Сейчас изучаем этот вопрос.

Возможно, реализуем через механизм ГЧП. Обратились к двум частным фирмам, которые могут этим заняться, их представители вылетели в Россию, изучают процесс.

— В последнее время отмечается спад заболеваемости. Некоторые считают, что Минздрав специально занижает статистику перед досрочными выборами и референдумом. Как вы это прокомментируете?

Никакого занижения нет. Минздрав днем и ночью работал над профилактикой. Это дает результаты.

Алымкадыр Бейшеналиев

Сейчас мы больше проводим ПЦР-тестов, многие выезжают за пределы республики. Из результатов этих анализов видно, что стали меньше болеть.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179082/
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