Афиша Бишкека на выходные: балет, выставки и концерт для детей

Театр

9 января. Балет «Чолпон»

Спектакль в трех действиях Михаила Раухвергера прошел реконструкцию. «Чолпон» является лучшим образцом национальной балетной классики, визитной карточкой кыргызского театра. Сказочный сюжет о чистой, светлой любви Чолпон и Нурдина, о злой волшебнице Айдай, завидующей их счастью, поэтичность темы и музыки обеспечили долгую сценическую жизнь балету.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

18 декабря — 15 января. Выставка «Восточные напевы»

В экспозиции представлено более 30 живописных работ четырех художников: Алмаза Шаршекеева, Сансыза Мирзираимова, Нурбека Матаева и Чынгыза Ормонбекова. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 12.00-20.00.

9-10 января. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

3-31 января. Выставка «Впечатление»

Работы художниц Киры Асанбековой и Айкерим Муканбетовой созданы за это лето, за прогулкой и поиском мотивов. Здесь вы найдете работы разных жанров, авторские работы и репродукции известных художников. Кафе Chicken Star, 11.00-00.00.

24 декабря — 24 января. Выставка «Новый соцреализм»

На выставке свои работы представят участники стипендиального проекта Tolon Museum Нюргуяна Иннокентьева, Омуркул уулу Базаркул, Саркын Сооронбаев, Бухрамжан Темиров, Таалай Усубалиев, а также приглашенные художники Таалай Курманов и Сансыз Мирзираимов.

Выставочный зал Союза художников, галерея «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

Концерты, выступления

9 января. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

9 января. Ночь кино

Хорошие фильмы и приятная компания будут обеспечены. Желающие могут покататься на лошадях. Регистрация по телефону 0555571222.

Центр отдыха Hyde Park, 19.00.

10 января. Джем-сейшн

Обязательно приносите свои бубны и барабаны, варганы и трещотки, духовые инструменты,

а также хорошее настроение.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.21.

Для детей

2-31 января. Выставка динозавров-роботов

Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки.

Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00.

9 января. Концерт «Классика для детей — 4»

Это будет не просто концерт, а знакомство с классической музыкой для детей, так как каждая композиция будет представлена в легкой форме и в сопровождении увлекательных историй. В программе классические произведения известных композиторов, любимые мелодии из мультфильмов в исполнении президентского камерного оркестра «Манас».

Park Hotel, 12.00.