Для зараженных COVID-19 свободна 371 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 371 свободное койко-место для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 6 января:

Национальный хирургический центр — 5;

Национальный центр фтизиатрии — 17;

Национальный центр кардиологии и терапии — 34;

Городская клиническая больница № 1 — 52;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 201;

Национальный центр охраны материнства и детства — 22;

Национальный центр онкологии и гематологии — 17;

Клинический родильный дом № 2 — 16;

Республиканский центр наркологии — 7.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 81 тысячу 656 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.