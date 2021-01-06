Для зараженных COVID-19 свободна 371 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 371 свободное койко-место для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 6 января:
- Национальный хирургический центр — 5;
- Национальный центр фтизиатрии — 17;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 34;
- Городская клиническая больница № 1 — 52;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 201;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 22;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 17;
- Клинический родильный дом № 2 — 16;
- Республиканский центр наркологии — 7.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 81 тысячу 656 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.