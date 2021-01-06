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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободна 371 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 371 свободное койко-место для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 6 января:

  • Национальный хирургический центр — 5;
  • Национальный центр фтизиатрии — 17;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 34;
  • Городская клиническая больница № 1 — 52;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 201;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 22;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 17;
  • Клинический родильный дом № 2 — 16;
  • Республиканский центр наркологии — 7.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 81 тысячу 656 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179060/
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6 января, среда
13:42
Для зараженных COVID-19 свободна 371 койка в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободна 371 койка в медучрежде...
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