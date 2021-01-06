В Бишкеке поменяли главного архитектора

В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, от должности начальника муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» освобожден Асхат Тулебердиев. Новым руководителем назначен Марат Жороев. Ранее он занимал позицию заместителя главы МП «Бишкекглавархитектура».

Заместителем начальника МП «Бишкекглавархитектура» назначен Азамат Джаманбалин. До этого он работал начальником отдела реализации проекта в ПЭУ «Бишкекводоканал», заместителем начальника МП «Бишкекглавархитектура», трудился в мэрии столицы, ее структурных подразделениях и частных организациях.

Распоряжения о кадровых перестановках подписал и. о. мэра Балбак Тулобаев.

Напомним, ранее Асхата Тулебердиева задержали по факту коррупции. Сейчас он под домашним арестом.

Кроме того, Асхат Тулебердиев проходил по делу о выделении земельных участков и был оштрафован судом на 260 тысяч сомов.