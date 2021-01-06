В Минкультуры незаконно вывели здание «Эркин-Тоо» из списка памятников истории

Должностные лица Министерства культуры, информации и туризма незаконно вывели из списка памятников истории и культуры здание газеты «Эркин-Тоо». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что здание газетно-книжного полиграфического предприятия «Эркин-Тоо» было включено в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. По закону снос, перемещение, перестройка, изменение объектов историко-культурного наследия допускаются только по разрешению правительства.

«В 2015 году акционеры ОАО «Эркин-Тоо», вступив в сговор с должностными лицами Минкультуры и представителями одной из стройкомпаний, незаконно вывели это здание из списка памятников истории для возведения на этом участке высотных жилых домов. При этом соответствующая научно-техническая экспертиза не проводилась. Ведутся следственные мероприятия по возврату здания ОАО «Эркин-Тоо» в государственный список памятников истории и культуры», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, в 2016 году гражданские активисты оспаривали в суде постановление правительства КР об утрате архитектурной ценности здания типографии «Эркин-Тоо».

Стоит также отметить, что в том же году депутата Каныбека Иманалиева вызвали на допрос по делу о приватизации здания, где располагается редакция газеты «Эркин-Тоо».