12:17
USD 83.18
EUR 102.10
RUB 1.11
Общество

В Минкультуры незаконно вывели здание «Эркин-Тоо» из списка памятников истории

Должностные лица Министерства культуры, информации и туризма незаконно вывели из списка памятников истории и культуры здание газеты «Эркин-Тоо». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Читайте по теме
В Бишкеке начали сносить здание знаменитой типографии «Эркин-Тоо»

Уточняется, что здание газетно-книжного полиграфического предприятия «Эркин-Тоо» было включено в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. По закону снос, перемещение, перестройка, изменение объектов историко-культурного наследия допускаются только по разрешению правительства.

«В 2015 году акционеры ОАО «Эркин-Тоо», вступив в сговор с должностными лицами Минкультуры и представителями одной из стройкомпаний, незаконно вывели это здание из списка памятников истории для возведения на этом участке высотных жилых домов. При этом соответствующая научно-техническая экспертиза не проводилась. Ведутся следственные мероприятия по возврату здания ОАО «Эркин-Тоо» в государственный список памятников истории и культуры», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, в 2016 году гражданские активисты оспаривали в суде постановление правительства КР об утрате архитектурной ценности здания типографии «Эркин-Тоо».

Стоит также отметить, что в том же году депутата Каныбека Иманалиева вызвали на допрос по делу о приватизации здания, где располагается редакция газеты «Эркин-Тоо».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179036/
просмотров: 460
Версия для печати
Материалы по теме
Личный состав ГКНБ переведен на усиленный вариант несения службы
Ближайшие два месяца бывший вице-мэр Амантуров проведет в СИЗО ГКНБ
Председатель Верховного суда Гульбара Калиева игнорирует повестки следователя
ГКНБ продолжает поиски своего бывшего зампреда
В Кыргызстане предотвращен террористический акт. ГКНБ задержал боевика
Петь под фонограмму на госпраздниках нельзя. Минкультуры издаст приказ
В Бишкеке задержан экс-вице-мэр столицы Мирлан Амантуров
Не лучшие в городе. Бишкекчанин раскритиковал новогоднее оформление Минкульта
За вымогательство взятки задержан брат депутата Сагындыка Келдибаева
В ГКНБ рассказали, в чем подозревается глава УОБДД Чуйской области Бопонов
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в&nbsp;2020 году Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в 2020 году
Температурные рекорды. Самым холодным было 2&nbsp;января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Школы в&nbsp;регионах готовятся к&nbsp;открытию после зимних каникул Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
6 января, среда
11:50
В Минкультуры незаконно вывели здание «Эркин-Тоо» из списка памятников истории В Минкультуры незаконно вывели здание «Эркин-Тоо» из сп...
11:34
Кыргызстан и Иран пытаются возобновить прямые авиарейсы между двумя странами
11:12
В мире COVID-19 заразились свыше 86,3 миллиона, умерли более 1,8 миллиона
11:11
Референдум по форме правления. Дастан Бекешев пожаловался на руководство ОТРК
10:57
Личный состав ГКНБ переведен на усиленный вариант несения службы