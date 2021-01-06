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Общество
Сюжет: COVID-19

На ремонт зданий организаций здравоохранения выделено 78,7 миллиона сомов

В этом году в рамках проекта Всемирного фонда отремонтируют инфекционные отделения девяти организаций здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, общий объем финансирования составляет 78 миллионов 700 тысяч сомов. Фонд уже перевел средства организациям здравоохранения Ошской и Джалал-Абадской областей.

Ремонт и перепрофилирование отделений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями пройдут в Национальном госпитале и Национальном центре охраны материнства и детства, территориальных больницах Лейлекского, Кочкорского, Жайылского и Узгенского районов, городских больницах Токмака и Таш-Кумыра, Ошской межобластной объединенной больнице.

В частности, планируется провести ремонт изоляторов и реанимационных палат, ремонт внутренних помещений с заменой окон, систем отопления и водоснабжения, установить душевые кабины и санузлы в палатах. В случае экономии выделенных средств каждая больница закупит необходимый мягкий и твердый инвентарь.

Для реализации проекта Фонд ОМС открыл отдельные лицевые счета отобранным организациям для учета и контроля расходования полученных средств. Больницы завершают проведение тендерных процедур. Объем работ согласован с Министерством здравоохранения и Всемирным банком.

«Мы надеемся, что выделенные средства Всемирного банка позволят нашим больницам обновить материально-техническую базу, улучшить условия работы инфекционных отделений и подготовить другие отделения для обеспечения населения качественными медицинскими услугами», — отметила первый заместитель председателя Фонда ОМС Клара Оскомбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179035/
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