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Общество

Кыргызстан и Иран пытаются возобновить прямые авиарейсы между двумя странами

Несмотря на негативные последствия для Ирана и Кыргызстана в 2020 году, приложено много усилий, чтобы отношения между двумя странами имели позитивную и приемлемую тенденцию. Об этом на своей первой пресс-конференции сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Кыргызстане Саид Харрази.

24.kg
Фото 24.kg. Пресс-конференция посла Ирана в Кыргызстане

По его словам, сейчас стороны пытаются возобновить прямые авиарейсы между двумя государствами.

«В 2020-м также Иран, несмотря на санкции и экономические ограничения, отправил в Кыргызстан две партии гуманитарного груза с медикаментами и медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом. Цель отправки грузов — помощь правительству Кыргызстана, а также открытие путей для сотрудничества в области совместного производства лекарств и медоборудования», — сказал он.

Саид Харрази надеется, что в этом году, после президентских выборов в Кыргызстане и формирования нового правительства, отношения между двумя странами будут более динамичными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179028/
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