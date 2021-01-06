В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 200 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 288 пациентов, в больницах — 912.

В том числе 54 человека — в крайне тяжелом состоянии, 224 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (624 человека, или 68,4 процента) оценивают как средней тяжести. Только 10 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 215 человек. В Бишкеке выздоровели 65 человек, Оше — 6, Чуйской области — 60, Ошской — 20, Таласской — 9, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 34, Джалал-Абадской — 10, Баткенской — 3. С начала марта выздоровели 77 тысяч 170 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.