10:44
USD 83.18
EUR 102.10
RUB 1.11
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 200 человек, 278 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 200 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 288 пациентов, в больницах — 912.

В том числе 54 человека — в крайне тяжелом состоянии, 224 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (624 человека, или 68,4 процента) оценивают как средней тяжести. Только 10 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 215 человек. В Бишкеке выздоровели 65 человек, Оше — 6, Чуйской области — 60, Ошской — 20, Таласской — 9, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 34, Джалал-Абадской — 10, Баткенской — 3. С начала марта выздоровели 77 тысяч 170 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179009/
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
В Кыргызстане выявили 144 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 81 656
COVID-19. Британский штамм выявлен уже в 41 стране
Выборы президента и референдум. Минздрав разработал алгоритм действий
В Минздраве считают, что основная часть кыргызстанцев переболела COVID-19
COVID-19. Среди детей школьного возраста зарегистрировано 1 тысяча 988 случаев
Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
Для зараженных COVID-19 свободно 365 коек в медучреждениях Бишкека
В мире COVID-19 заразились свыше 85,6 миллиона, умерли более 1,8 миллиона
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в&nbsp;2020 году Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в 2020 году
Температурные рекорды. Самым холодным было 2&nbsp;января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Школы в&nbsp;регионах готовятся к&nbsp;открытию после зимних каникул Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
6 января, среда
10:44
Мужчина купил в рассрочку авто и перепродал его. Машина нашлась у милиционера Мужчина купил в рассрочку авто и перепродал его. Машина...
10:40
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
10:39
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
10:36
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 200 человек, 278 — в тяжелом состоянии
10:34
В Кыргызстане выявили 144 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 81 656