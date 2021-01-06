В Кыргызстане за сутки выявили еще 144 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 60 случаев, Оше — 5, Чуйской области — 30, Таласской — 1, Ошской — 10, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 11, Баткенской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 81 тысячу 656 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.