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Общество

Отключение света. Причина — перебор электроэнергии Узбекистаном

В 17.43 объединенная энергетическая система Центральной Азии отделилась от Единой энергосистемы севера Казахстана. Об этом 24.kg сообщили в «Национальной электрической сети Кыргызстана».

Отмечается, что частота в энергосистеме снижалась до срабатывания аварийной частотной разгрузки (АЧР). В итоге по всей системе сработала АЧР.

«Причина разделения — перебор электроэнергии узбекской энергосистемой. В 17.59 включена в транзит высоковольтная линия 500 киловольт Л-530 в казахской энергосистеме. С кыргызской энергосистемы снято регулирование частоты. В 18.15 включены в транзит высоковольтные линии Л-532 и Л-539. Сейчас мы подаем электроэнергию тем потребителям, у которых она не включилась с помощью устройств автоматического включения нагрузки по частоте (ЧАПВ)», — прокомментировали в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178976/
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