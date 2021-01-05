Часть Бишкека и областей остались без электричества

Жители Бишкека, Чуйской и Джалал-Абадской областей остались без электричества. Об этом 24.kg сообщили читатели.

В ОАО «Северэлектро» и Нацэнергохолдинге эту информацию агентству подтвердили. По их данным, отключилась высоковольтная линия между Казахстаном и Туркменистаном. А в Кыргызстане сработала автоматическая система защиты линий электропередачи. Сейчас специалисты «Национальной электрической сети Кыргызстана» выясняют подробности произошедшего. Более детальная информация будет предоставлена позднее.

«Мы работаем над тем, чтобы перезапитать абонентов на другие линии и подать электроэнергию», — сообщили в ОАО «Северэлектро».