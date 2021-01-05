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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Среди детей школьного возраста зарегистрировано 1 тысяча 988 случаев

С начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 988 случаев коронавируса среди детей школьного возраста. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, больше всего случаев зарегистрировано в ноябре — 320. В сентябре выявлено 48 случаев, в октябре — 315, в декабре — 202.

«С посещением школ был зафиксирован только один случай в Баткенской области. Эпидемиологами определен список контактных лиц», — сказал он.

Министр добавил, что у детей в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. Летальных исходов среди них не зарегистрировано.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178958/
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