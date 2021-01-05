Цифра дня. 47,8 миллиарда сомов потратили на пенсии и пособия в 2020 году

Финансирование пенсий и пособий за 2020 год составило 47 миллиардов 857,6 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда.

По ее данным, больше всего выплачено в Ошской области — 8 миллиардов 792,1 миллиона сомов, меньше всего в Оше — 1 миллиард 720 миллионов сомов. В Бишкеке профинансировано 7 миллиардов 833,7 миллиона сомов, в Чуйской области — 7 миллиардов 376,1 миллиона сомов, Нарынской — 3 миллиарда 837 миллиона сомов, Иссык-Кульской — 4 миллиарда 347,7 миллиона сомов, Таласской — 1 миллиард 979 миллионов сомов, Баткенской — 3 миллиарда 825,5 миллиона сомов, Джалал-Абадской — 8 миллиардов 145,8 миллиона сомов.

За декабрь 2020 года финансирование составило 4 миллиарда 200,6 миллиона сомов.

По данным Соцфонда, сегодня в стране насчитывают примерно 690 тысяч граждан, получающих пенсии.