По данным сайта TorrentFreak, сериал «Мандалорец» стал самым скачиваемым сериалом 2020 года.

По его данным, несколько лет подряд таким сериалом был «Игра престолов».

На втором месте расположились «Пацаны» Amazon, третье — «Мир Дикого Запада» HBO.

В топ-10 также вошли «Викинги», «Рик и Морти», «Ходячие мертвецы», «Стар Трек: Пикар» и другие.

«Мандалорец» — американский телесериал в жанре космический вестерн, созданный Джоном Фавро и выходящий на стриминговом сервисе Disney+. Это первый игровой сериал, являющийся составной частью вселенной «Звездных войн». Действие «Мандалорца» разворачивается пять лет спустя после событий «Возвращения джедая» и за 25 лет до событий «Пробуждения силы».