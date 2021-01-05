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Общество

«Мандалорец» стал самым скачиваемым сериалом 2020 года

По данным сайта TorrentFreak, сериал «Мандалорец» стал самым скачиваемым сериалом 2020 года.

По его данным, несколько лет подряд таким сериалом был «Игра престолов».

На втором месте расположились «Пацаны» Amazon, третье — «Мир Дикого Запада» HBO.

В топ-10 также вошли «Викинги», «Рик и Морти», «Ходячие мертвецы», «Стар Трек: Пикар» и другие.

«Мандалорец» — американский телесериал в жанре космический вестерн, созданный Джоном Фавро и выходящий на стриминговом сервисе Disney+. Это первый игровой сериал, являющийся составной частью вселенной «Звездных войн». Действие «Мандалорца» разворачивается пять лет спустя после событий «Возвращения джедая» и за 25 лет до событий «Пробуждения силы».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178946/
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