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Общество

В приграничном селе Чечме построят школу на 225 мест

В приграничном селе Чечме Кадамджайского района Баткенской области построят школу на 225 ученических мест. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило Баткенское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое. На эти цели оно планирует потратить 72 миллиона 10 тысяч 348 сомов.

Отмечается, что школа будет состоять из четырех блоков. Кроме того, должны быть построены котельная, противопожарный резервуар, водонапорная башня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178931/
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