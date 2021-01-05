20:03
USD 83.23
EUR 102.22
RUB 1.13
Общество

В Бишкеке с проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова вывезли весь мусор

В Бишкеке с проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова вывезли весь мусор. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Отмечается, что одна сторона дороги находится на балансе муниципального предприятия «Тазалык», а другая — частной компании «Эко плюс».

«Свою территорию сотрудники МП «Тазалык» вчера убрали. Как сообщили в санитарно-экологической инспекции, сегодня по данному адресу провели рейд. Выяснилось, что мусор вывезли, сейчас там чисто», — проинформировали в муниципалитете.

Ранее жительница Бишкека пожаловалась, что на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова скопилось большое количество мусора, а соответствующие органы не реагируют.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178927/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Центральный перекресток Бишкека превратился в мусорную свалку. Жители жалуются
Мусор не убирают в микрорайоне «Восток-5»
В центре Кара-Балты на тротуаре лежит куча мусора. Мэрия не реагирует
В Бишкеке на 5 миллионов сомов оштрафовали предпринимателей за выброс мусора
Экология в опасности. Алия Шагиева сфотографировалась в куче мусора
Госэкотехинспекция заставила чиновников убрать свалку на побережье Ала-Арчи
После публикации 24.kg сотрудники мэрии Чолпон-Аты провели субботник
В жилмассиве «Кара-Жигач» не убирают мусор
На улице Алыкулова в Бишкеке устроили мусорную свалку
Горы мусора на фоне шикарных коттеджей. Видео с побережья Иссык-Куля
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за&nbsp;сплоченность Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за сплоченность
Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в&nbsp;2020 году Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в 2020 году
Температурные рекорды. Самым холодным было 2&nbsp;января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
5 января, вторник
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица продолжает лидировать в мировом рейтинге Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица продолжает лидир...
19:47
В Бишкеке с проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова вывезли весь мусор
19:31
Выборы президента и референдум. Минздрав разработал алгоритм действий
19:17
На отсутствие уличного освещения жалуются жители Токмака
19:00
Цифра дня. 47,8 миллиарда сомов потратили на пенсии и пособия в 2020 году