В Бишкеке с проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова вывезли весь мусор. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Отмечается, что одна сторона дороги находится на балансе муниципального предприятия «Тазалык», а другая — частной компании «Эко плюс».

«Свою территорию сотрудники МП «Тазалык» вчера убрали. Как сообщили в санитарно-экологической инспекции, сегодня по данному адресу провели рейд. Выяснилось, что мусор вывезли, сейчас там чисто», — проинформировали в муниципалитете.

Ранее жительница Бишкека пожаловалась, что на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова скопилось большое количество мусора, а соответствующие органы не реагируют.