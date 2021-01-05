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Общество
Сюжет: COVID-19

Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул

После зимних каникул учеба в традиционном режиме, по предварительным данным, возобновится в 1 тысяче 915 школах. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минобразования.

По ее информации, работа общеобразовательных учреждений будет зависеть от развития эпидситуации в отдельном районе или селе.

«При стабильной ситуации учиться будут все классы, при средней — ученики 1-х, 4-х, 9-х и 11-х классов (поскольку у них будут экзамены). На данный момент остаются только школы Бишкека, они подведомственны столичному управлению образования. С мэрией вопрос тоже прорабатывается», — пояснили в ведомстве.

Ранее и. о. мэра Балбак Тулобаев сообщал, что ученики в столице смогут вернуться в школы поэтапно с 15 января до 1 февраля.

По словам родителей учащихся, при возобновлении учебы дети должны иметь при себе антисептик, маски, влажные салфетки и питьевую воду.

Обучение переведено в онлайн-формат с 16 марта 2020 года. Это не первая попытка с начала пандемии коронавируса вернуть в школах традиционный формат обучения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178924/
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