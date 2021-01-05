13:26
USD 83.23
EUR 102.22
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободно 365 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 365 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 5 января:

  • Национальный хирургический центр — 3;
  • Национальный центр фтизиатрии — 17;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 35;
  • Городская клиническая больница № 1 — 51;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 203;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 17;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 16;
  • Клинический родильный дом № 2 — 16;
  • Республиканский центр наркологии — 7.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 81 тысячу 512 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178901/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
В мире COVID-19 заразились свыше 85,6 миллиона, умерли более 1,8 миллиона
В Кыргызстане еще три медика заразились коронавирусом
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 273 человека, 288 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 124 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 81 512
В Великобритании введен новый локдаун из-за коронавируса
Не повторять ошибок. Школы Иссык-Кульской области готовят к возвращению учеников
ВОЗ одобрила применение вакцины BioNTech и Pfizer
ПЦР-тест на платной основе проводят две государственные лаборатории
Для зараженных COVID-19 свободно 397 коек в медучреждениях Бишкека
В мире COVID-19 заразились свыше 85 миллионов, умерли более 1,8 миллиона
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за&nbsp;сплоченность Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за сплоченность
Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в&nbsp;2020 году Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в 2020 году
Температурные рекорды. Самым холодным было 2&nbsp;января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
5 января, вторник
13:17
«Худший воздух в мире». Немецкая Deutsсhe Welle сняла репортаж о Бишкеке «Худший воздух в мире». Немецкая Deutsсhe Welle сняла р...
13:10
Из фракции «Ата Мекен» исключена Клара-Гульнара Самат
13:05
Чем мы дышим. За 60 дней фильтр очистителя воздуха в квартире Бишкека почернел
12:58
В Кыргызстане наконец запущена система «Сводный пост» на пунктах учета товаров
12:53
Для зараженных COVID-19 свободно 365 коек в медучреждениях Бишкека