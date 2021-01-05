Для зараженных COVID-19 свободно 365 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 365 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 5 января:

Национальный хирургический центр — 3;

Национальный центр фтизиатрии — 17;

Национальный центр кардиологии и терапии — 35;

Городская клиническая больница № 1 — 51;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 203;

Национальный центр охраны материнства и детства — 17;

Национальный центр онкологии и гематологии — 16;

Клинический родильный дом № 2 — 16;

Республиканский центр наркологии — 7.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 81 тысячу 512 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.