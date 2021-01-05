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Общество

«Худший воздух в мире». Немецкая Deutsсhe Welle сняла репортаж о Бишкеке

Немецкое издание DW News посвятило целый сюжет Бишкеку, где рассказало про качество воздуха и причинах его загрязнения.

«В этом месяце столица Кыргызстана Бишкек на несколько дней возглавила рейтинг по загрязнению воздуха, обогнав китайские города, которые часто лидируют в этом списке. В этом центральноазиатском городе всего около миллиона жителей, но вот уже несколько лет он задыхается от смога в течение нескольких месяцев зимой, когда многие жители города отапливают свои дома угольными кострами. А поскольку пандемия коронавируса сильно ударила по экономике страны, густой смог, похоже, нависает еще гуще», — написало DW News.

Отметим, сюжет был опубликован 28 декабря 2020 года на официальном канале в YouTube DW News. У канала почти два миллиона подписчиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178899/
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