Качество образования связано с растущим уровнем терроризма, считает эксперт

Падение качества образования напрямую связано с безопасностью страны и растущим уровнем терроризма. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил автор исследования «Деградация образования» Егор Власов.

Он отметил, что исследование еще не закончено, но результаты уже вызывают страх.

«Представим, что есть молодой человек 20 лет, живующий в отдаленном регионе, у которого есть старая мать, пять братьев. Он оканчивает школу. Все, что у него есть в будущем, — сугубо сельскохозяйственная деятельность. Потому что он не может позволить тот уровень знаний, который требуют вузы при поступлении, а средств на контракт нет. Можно представить его моральное и психическое состояние. И тут появляются люди, которые обещают светлое будущее, что его семья выберется из тяжелого положения, но надо послужить великой цели. Именно так происходит вербовка. Вербовщики всегда ищут представителей уязвимых слоев», — сказал Егор Власов.

«Наш опрос показывает, что наиболее подвержены риску быть вовлеченными к экстремистскую деятельность молодые мужчины, проживающие в сельской местности. По уровню образования — малообразованные (61,6 процента), со средним образованием — 32,5 процента, с высшим образованием — всего 4 процента», — добавил он.

Егор Власов подчеркнул, что в рамках исследования разработано несколько рекомендаций, которые позволят качественно реформировать систему образования.

В частности, по его мнению, необходимо полностью отказаться от Болонской системы, ОРТ, ЕГЭ. «Принимать в вузы надо всех без исключения, а отсеивать по неуспеваемости после первого года обучения. Сейчас много ребят, которые хотят учиться, но не могут по разным причинам. Мне возражают, что для этого не хватит мест в вузах, но сейчас половина из них остается свободной, идет огромный недобор», — пояснил эксперт.

Кроме того, считает он, вузы должны установить надежные контакты с потенциальными работодателями и делать упор на целевое обучение специалистов. «Также необходимо широко и повсеместно развернуть религиозное образование (религиоведение) в школах, вузах, среди населения», — заключил Егор Власов.