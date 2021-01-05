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Общество

Во внутренних войсках Кыргызстана начался новый учебный год

С 4 января во внутренних войсках МВД начался новый учебный год. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Основные усилия в подготовке личного состава в зимнем периоде обучения будут сосредоточены на повышении индивидуальной подготовки военнослужащих, совершенствовании слаживания и готовности воинских частей и подразделений к действиям в различных видах боя в условиях применения противником современных средств вооруженной борьбы», — говорится в сообщении.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД


В ведомстве также отмечают, что при подготовке к новому учебному году была обновлена учебно-материальная база, проведены сборы с различными категориями военнослужащих.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178895/
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