11:49
USD 83.23
EUR 102.22
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 85,6 миллиона, умерли более 1,8 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 557 тысяч 947. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 85 миллионов 653 тысячи 549 человек. Больше всего зараженных в США (20 миллионов 815 тысяч 571), Индии (10 миллионов 340 тысяч 469), Бразилии (7 миллионов 753 тысячи 752), России (3 миллиона 226 тысяч 758), Великобритании (2 миллиона 721 тысяча 622), Франции (2 миллиона 717 тысяч 59), Турции (2 миллиона 255 тысяч 607), Италии (2 миллиона 166 тысяч 244), Испании (1 миллион 958 тысяч 844), Германии (1 миллион 796 тысяч 216) и Колумбии (1 миллион 686 тысяч 131).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 48,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 295 тысяч 415.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 853 тысяч 133. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 543 человека. В том числе в США скончались 353 тысячи 483, Бразилии — 196 тысяч 561, Индии — 149 тысяч 649, Мексике — 127 тысяч 757, Италии — 75 тысяч 680 и Великобритании — 75 тысяч 547.

В Кыргызстане зарегистрировали 81 тысячу 512 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 204 тысячи 293, Узбекистане — 77 тысяч 258, Таджикистане — 13 тысяч 300.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178886/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще три медика заразились коронавирусом
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 273 человека, 288 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 124 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 81 512
В Великобритании введен новый локдаун из-за коронавируса
Не повторять ошибок. Школы Иссык-Кульской области готовят к возвращению учеников
ВОЗ одобрила применение вакцины BioNTech и Pfizer
ПЦР-тест на платной основе проводят две государственные лаборатории
Для зараженных COVID-19 свободно 397 коек в медучреждениях Бишкека
В мире COVID-19 заразились свыше 85 миллионов, умерли более 1,8 миллиона
В Кыргызстане еще три медика заразились коронавирусом
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за&nbsp;сплоченность Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за сплоченность
Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в&nbsp;2020 году Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в 2020 году
Температурные рекорды. Самым холодным было 2&nbsp;января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
5 января, вторник
11:37
В мире COVID-19 заразились свыше 85,6 миллиона, умерли более 1,8 миллиона В мире COVID-19 заразились свыше 85,6 миллиона, умерли...
11:36
Министерство экономики прогнозирует в 2021 году рост цен на ГСМ на 15 сомов
11:32
На перевале Тоо-Ашуу полностью сгорела большегрузная машина
11:28
В Кыргызстане еще три медика заразились коронавирусом
11:25
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 273 человека, 288 — в тяжелом состоянии