В мире COVID-19 заразились свыше 85,6 миллиона, умерли более 1,8 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 557 тысяч 947. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 85 миллионов 653 тысячи 549 человек. Больше всего зараженных в США (20 миллионов 815 тысяч 571), Индии (10 миллионов 340 тысяч 469), Бразилии (7 миллионов 753 тысячи 752), России (3 миллиона 226 тысяч 758), Великобритании (2 миллиона 721 тысяча 622), Франции (2 миллиона 717 тысяч 59), Турции (2 миллиона 255 тысяч 607), Италии (2 миллиона 166 тысяч 244), Испании (1 миллион 958 тысяч 844), Германии (1 миллион 796 тысяч 216) и Колумбии (1 миллион 686 тысяч 131).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 48,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 295 тысяч 415.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 853 тысяч 133. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 543 человека. В том числе в США скончались 353 тысячи 483, Бразилии — 196 тысяч 561, Индии — 149 тысяч 649, Мексике — 127 тысяч 757, Италии — 75 тысяч 680 и Великобритании — 75 тысяч 547.

В Кыргызстане зарегистрировали 81 тысячу 512 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 204 тысячи 293, Узбекистане — 77 тысяч 258, Таджикистане — 13 тысяч 300.