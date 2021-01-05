В ЮНИСЕФ спрогнозировали продолжительность жизни детей, рожденных в 2021 году

В 2021 году родятся примерно 140 миллионов детей. Ожидаемая средняя продолжительность их жизни составит 84 года. Об этом сообщают «Новости ООН» со ссылкой на ЮНИСЕФ.

В первый день нового года на свет появились более 370 тысяч детей. Около половины младенцев родились в 10 странах мира: Индии — 59 тысяч 995, Китае — 35 тысяч 615, Нигерии — 21 тысяча 439, Пакистане — 14 тысяч 161, Индонезии — 12 тысяч 336, Эфиопии — 12 тысяч 6, Соединенных Штатах — 10 тысяч 312, Египте — 9 тысяч 455, Бангладеш — 9 тысяч 236 и Демократической Республике Конго — 8 тысяч 640.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор подчеркнула, что дети, которые родились в первые дни 2021 года, появились в мире, который сильно отличается от того, каким он был годом ранее.

«Давайте сделаем 2021-й годом более справедливым, более безопасным и более здоровым для детей!» — призвала Генриетта Фор.

Она напомнила, что в этом году будет отмечаться 75-я годовщина ЮНИСЕФ. «Сегодня, когда мир имеет дело с глобальной пандемией, экономическим спадом, ростом нищеты и углублением неравенства, необходимость в работе ЮНИСЕФ велика как никогда», — заявила Генриетта Фор.