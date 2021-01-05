10:20
USD 83.23
EUR 102.22
RUB 1.13
Общество

В ЮНИСЕФ спрогнозировали продолжительность жизни детей, рожденных в 2021 году

В 2021 году родятся примерно 140 миллионов детей. Ожидаемая средняя продолжительность их жизни составит 84 года. Об этом сообщают «Новости ООН» со ссылкой на ЮНИСЕФ.

В первый день нового года на свет появились более 370 тысяч детей. Около половины младенцев родились в 10 странах мира: Индии — 59 тысяч 995, Китае — 35 тысяч 615, Нигерии — 21 тысяча 439, Пакистане — 14 тысяч 161, Индонезии — 12 тысяч 336, Эфиопии — 12 тысяч 6, Соединенных Штатах — 10 тысяч 312, Египте — 9 тысяч 455, Бангладеш — 9 тысяч 236 и Демократической Республике Конго — 8 тысяч 640.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор подчеркнула, что дети, которые родились в первые дни 2021 года, появились в мире, который сильно отличается от того, каким он был годом ранее.

«Давайте сделаем 2021-й годом более справедливым, более безопасным и более здоровым для детей!» — призвала Генриетта Фор.

Она напомнила, что в этом году будет отмечаться 75-я годовщина ЮНИСЕФ. «Сегодня, когда мир имеет дело с глобальной пандемией, экономическим спадом, ростом нищеты и углублением неравенства, необходимость в работе ЮНИСЕФ велика как никогда», — заявила Генриетта Фор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178854/
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
Представитель ЮНИСЕФ в КР. Дети заслуживают этического освещения в СМИ
ЮНИСЕФ: В ходе борьбы с пандемией COVID-19 богатые страны забыли о детях
Больницам Бишкека, Оша и Нарынской области передали оборудование на $200 тысяч
Более половины всех детей в КР могут оказаться за чертой бедности из-за COVID-19
В Кыргызстане запустили проект «Илимдеги кыздар» — «Девочки в науке»
ЮНИСЕФ и АБР передали Кыргызстану медицинское оборудование
В Кыргызстане пройдет первый онлайн-саммит детей
ЮНИСЕФ передал Кыргызстану мыло и фильтры на 1,8 миллиона сомов
ПРООН организует форум для смягчения последствий коронавируса в Кыргызстане
ЮНИСЕФ передал МЧС защитные костюмы и резиновые сапоги
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за&nbsp;сплоченность Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за сплоченность
Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в&nbsp;2020 году Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в 2020 году
Температурные рекорды. Самым холодным было 2&nbsp;января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
5 января, вторник
10:19
Пожар в точке фастфуда: 32-летняя женщина получила 82 процента ожогов тела Пожар в точке фастфуда: 32-летняя женщина получила 82 п...
10:13
В ЮНИСЕФ спрогнозировали продолжительность жизни детей, рожденных в 2021 году
10:00
Невеселый прогноз. В 2021 году в Кыргызстане дорожать будет все
09:46
На свалке Бишкека есть риск техногенной катастрофы
09:46
Обгоревший труп в Кара-Жыгаче. Милиция прекратила дело